Galeone | Il Milan con Allegri può puntare allo Scudetto L’ho sentito e …

Giovanni Galeone, leggendario mentore di Allegri, ha recentemente espresso grande fiducia nel percorso del nuovo allenatore del Milan. Con il suo tipico entusiasmo, ha sottolineato come la strategia e l’esperienza di Allegri possano portare i rossoneri a puntare allo scudetto. Una collaborazione che promette emozioni e successi: il futuro del Milan si prospetta brillante, e tutti gli occhi sono puntati sulla squadra.

Giovanni Galeone, mentore ed amico di Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo allenatore del Milan.

Galeone: “Allegri ultimamente mi dice bugie. Futuro al Milan? Vi dico …” - Giovanni Galeone, mentore di Allegri e recentemente accostato al Milan, ha parlato del futuro del suo ex allievo.

Allegri-Milan, Galeone: Leao gli piace e gli basterebbero due colpi in difesa. Occhio a Marotta, se Inzaghi non vince...; Galeone: “Allegri mi ha fatto arrabbiare, al Milan mi ha detto che non ci va; Milan, senti Galeone: Sorpreso da un Allegri-bis? Credevo tornasse già in estate....

Galeone: “Come fa finalista Champions a prendere Chivu? Inzaghi era out: se non fosse andato…” - Intervistato da Il Messaggero Veneto, Giovanni Galeone ha commentato il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan ... Riporta fcinter1908.it

Galeone: “Ad Allegri basterebbero due difensori per portare il Milan in alto” - Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva a Telelombardia ha parlato l'ex tecnico Giovanni Galeone ... Si legge su msn.com

Allegri Milan, Galeone ne ha per tutti: da Leao a Pavlovic! Le dichiarazioni - Allegri Milan, senti Galeone: «Pavlovic non a livello, Max valorizzerebbe Leao e Pulisic. Riporta milannews24.com