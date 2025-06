Galeone | Allegri aveva un accordo con il Napoli prima che Conte decidesse di rimanere

L’addio di Allegri al Napoli e il suo possibile approdo all’Inter sono stati oggetto di molte speculazioni. Giovanni Galeone, ex allenatore, rivela come Allegri avesse un accordo con il Napoli prima che Conte decidesse di rimanere. Una scelta che avrebbe potuto cambiare le sorti del calcio italiano, ma che alla fine ha visto Allegri attendere invano una chiamata che poteva segnare una svolta decisiva.

L’ex allenatore Giovanni Galeone, in un’intervista al Messaggero Veneto, ha parlato dell’arrivo di Max Allegri al Milan e ha criticato la gestione di Beppe Marotta per un mancato arrivo del tecnico in nerazzurro. Galeone: «Allegri ha aspettato l’Inter fino all’ultimo, strano che Marotta non l’abbia voluto». «Penso che Allegri abbia aspettato fino all’ultimo una chiamata dell’Inter. Aveva un accordo con il Napoli, prima che Conte decidesse di rimanere. Strano che Marotta, che aveva avuto Allegri alla Juve, non lo abbia preso. Con tutto il rispetto per Chivu, un club che ha giocato due finali di Champions nelle ultime tre stagioni non può prendere un tecnico con 13 presenze in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it