Gabriele Veneri maestro di campo per l' edizione di giugno

Gabriele Veneri, rinomato maestro di campo, si prepara a guidare l'edizione di giugno della Giostra del Saracino, un evento che unisce tradizione e passione. Questa sera, durante la cerimonia di estrazione delle carriere, riceverà dal sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, il bastone di comando e l'incarico di condurre con sapienza e entusiasmo questa storica manifestazione. Un ruolo che promette di essere all’altezza delle grandi aspettative, facendo vibrare il cuore di tutti gli appassionati.

