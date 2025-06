Furto in pieno giorno a Marcignago sradicate le inferriate dal muro | tutto per due gioielli

Un altro episodio di cronaca che scuote la tranquillità di Marcignago. In pieno giorno, ladri audaci hanno sradicato le inferriate per entrare in una casa, lasciando dietro di sé danni ingenti e un magro bottino di gioielli. Un allarme che sottolinea quanto la sicurezza debba essere sempre una priorità, anche nei momenti più insospettabili. La domanda ora è: come proteggere meglio le nostre case da simili intrusioni?

Marcignago (Pavia) – Le inferriate alle finestre non hanno fermato i ladri, che hanno lasciato danni ingenti, per il magro bottino del poco oro che c'era in casa. Il furto è stato messo a segno in pieno giorno, nella mattinata di ieri, venerdì 13 giugno, approfittando dell'assenza dei padroni di casa, usciti verso le 8 e rientrati attorno a mezzogiorno, in via Don Minzoni a Marcignago. Hanno trovato tutta le stanze messe a soqquadro dai ladri, che erano entrati nell'abitazione dalla finestra del bagno: i malviventi avevano prima letteralmente sradicato dal muro l'inferriata e successivamente forzato gli infissi della stessa finestra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furto in pieno giorno a Marcignago, sradicate le inferriate dal muro: tutto per due gioielli

