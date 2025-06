Furti in due abitazioni della val Bidente 19enne viene riconosciuto grazie alle telecamere | fermato dalle forze dell' ordine

Le forze dell'ordine hanno agito con prontezza, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno permesso di identificare e fermare il sospettato. Questa operazione dimostra come la tecnologia possa essere un alleato prezioso nella lotta contro il crimine, assicurando che i responsabili siano portati davanti alla giustizia. La sicurezza dei cittadini resta una prioritĂ per le autoritĂ locali, che continuano a vigilare attentamente sul territorio.

Lunedì scorso i carabinieri di Meldola hanno fermato un 19enne tunisino, ritenuto il presunto responsabile di un furto in abitazione, avvenuto il giorno precedente in una casa dell'alta Val Bidente, deferito anche per un tentato furto presso un'ulteriore abitazione della medesima frazione e di.