Furlan | Sbarra ha competenze per il sud Non si lasci la Cisl alla destra

Secondo la senatrice, Luigi Sbarra dimostra di possedere le competenze e l’esperienza necessarie per rappresentare efficacemente il Sud. Lei sottolinea la sua familiarità con Sbarra, evidenziando la fiducia nelle sue capacità e auspicando che non si lasci attrarre dalle influenze della destra. La sua lunga collaborazione con lui rafforza l’idea che Sbarra possa essere una figura di stabilità e rappresentanza autentica per il territorio meridionale.

“Luigi Sbarra è una persona che conosco da tanti anni e con cui ho lavorato tanto assieme. Gli faccio tanti auguri di buon lavoro ”. Secondo la senatrice. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Furlan: “Sbarra ha competenze per il sud. Non si lasci la Cisl alla destra”

