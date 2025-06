Funerali vietati per il 18enne ucciso in spiaggia notte di tensionI davanti alla questura|VIDEO

In un clima di forte tensione, Napoli si mobilita per ricordare Nicola Mirti, il giovane tragicamente scomparso. La richiesta di funerali pubblici è stata respinta, scatenando una protesta che coinvolge amici e familiari davanti alla questura. La comunità , desiderosa di rendere omaggio al ragazzo, si stringe in un’azione che mette in evidenza le emozioni e le polemiche di un incidente che ha scosso l’intera città . La situazione resta complessa e carica di tensione, mentre si cerca di trovare una via di dialogo.

