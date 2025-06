Funerali vietati per il 18enne ucciso in spiaggia notte di tensione davanti alla questura|VIDEO

Una notte di tensione scuote Napoli davanti alla questura, dove una folla di amici e parenti si riunisce in protesta contro il divieto di funerali pubblici per Nicola Mirti, il 18enne tragicamente ucciso a Varcaturo. La richiesta di rispetto e giustizia si scontra con le restrizioni, dando vita a un momento carico di emozione e rabbia. L’eco di questa protesta rischia di scuotere le coscienze e di aprire un dibattito sulla memoria e i diritti dei giovani.

Forti tensioni davanti alla¬†questura di Napoli contro¬†il divieto di funerali pubblici per Nicola Mirti, il 18enne ucciso a coltellate per futili motivi la scorsa domenica in una spiaggia di Varcaturo. Un centinaio di persone tra parenti e amici del ragazzo stanno manifestando a via Medina. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ¬© Napolitoday.it - Funerali vietati per il 18enne ucciso in spiaggia, notte di tensione davanti alla questura|VIDEO

