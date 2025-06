Fuga da Gerusalemme nel caos il vescovo | Alta tensione in città

In un teatro di tensioni e incertezza, Gerusalemme vive momenti di grande sconvolgimento, con l’alta tensione che domina le sue strade e le sue piazze. Tra fughe rapide e decisioni cruciali, il caos si fa sentire forte e chiaro. La fuga del vescovo dall’incandescente città si intreccia con la speranza di un ritorno alla normalità. Ma cosa accadrà ora? La risposta si cela in un 2025 ricco di imprevisti e sfide.

Arezzo, 14 giugno 2025 – Da Gerusalemme ad Amman, come “via di uscita”. Un allontanamento veloce, da una città nel caos. E in Giordania l’attesa di un volo per rientrare in Italia. Spazio aereo chiuso, Tel Aviv irraggiungibile dopo l’ attacco di Israele in Iran. Altissima tensione a Gerusalemme: chiuso l’accesso alle moschee, proprio nel giorno della preghiera, il venerdì. Una città che ribolle, che assorbe e diffonde le tensioni di un Medioriente in fiamme. Dove il vescovo Andrea si trova da domenica insieme ai colleghi delle diocesi toscane per la missione in Terra Santa. Gerusalemme, Gerico e Betlemme nel cronoprogramma del pellegrinaggio, poi “toccato” dal blitz dell’esercito israeliano e dell’intelligence in Iran. 🔗 Leggi su Lanazione.it