FUBAR e le battute sui film di Arnold Schwarzenegger stanno conquistando il pubblico, fondendo azione e humor in un mix irresistibile. La seconda stagione, disponibile su Netflix, ha acceso discussioni tra gli appassionati, grazie alle numerose citazioni e riferimenti alle iconiche pellicole di Arnie. Per la prima volta, l’attore interpreta un ruolo principale in una serie televisiva, portando sullo schermo tutta la sua carica memorabile. La sua presenza, tra nostalgia e comicità , rende FUBAR un appuntamento imperdibile...

La seconda stagione di FUBAR, la serie disponibile su Netflix, ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati, soprattutto per l'eccessiva frequenza con cui vengono richiamate le celebri pellicole interpretate da Arnold Schwarzenegger. La presenza dell'attore nella serie rappresenta il suo primo ruolo principale in un prodotto televisivo, e sebbene la prima stagione abbia mostrato alcuni momenti umoristici legati al passato di Arnie, ha anche offerto a Schwarzenegger l'opportunità di interpretare un personaggio più complesso e maturo. In questa analisi si approfondirà come la seconda stagione abbia affrontato i riferimenti cinematografici all'universo Schwarzenegger, rischiando talvolta di appesantire la narrazione.

