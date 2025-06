Fruzzetti due mesi dopo Grazie sindaco e consiglio per la vostra vicinanza

Due mesi dopo la tragica sera del 15 aprile, Vinicio Fruzzetti esprime ancora il suo profondo ringraziamento al sindaco Mario Pardini e al consiglio comunale per la vicinanza dimostrata in un momento così difficile. Nonostante il tempo passi, il dolore e la rabbia rimangono vivi, alimentati dal ricordo di quell'aggressione brutale. La loro solidarietà rappresenta un segnale di speranza e unità per tutta la comunità, rafforzando la volontà di affrontare insieme le sfide future.

Domani saranne due mesi da quella maledetta sera del 15 aprile quando fu aggredito a coltellate da due giovani che lo volevano rapinare. Per Vinicio Fruzzetti il tempo passa ma il dolore e la rabbia per quanto accaduto faticano a lenirsi. Motivo per cui ha invito una lettera di ringraziamento al sindaco, Mario Pardini, il quale ha deciso renderla pubblica nel consiglio comunale di giovedì. “La sera del 15 aprile, uscito per portare a passeggio il cane prima di coricarmi, venni affrontato da due persone armate di coltello, le quali manifestarono fin da subito la volontà di rapinarmi, aggredendomi frontalmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fruzzetti, due mesi dopo “Grazie sindaco e consiglio per la vostra vicinanza“

In questa notizia si parla di: fruzzetti - mesi - sindaco - consiglio

Fruzzetti, due mesi dopo “Grazie sindaco e consiglio per la vostra vicinanza“; Elezioni, on line il programma di Casapound per Massarosa.

In attesa che il sindaco mantenga le promesse, ecco la lettera di Vinicio Fruzzetti letta da Mario Pardini in consiglio comunale - In attesa che il sindaco mantenga le promesse, a cominciare da quella di rimozione della statua orribile e sfregiata di fronte a piazzale Verdi, un vero e proprio obbrobrio che in vista del Lucca Summ ... Da lagazzettadilucca.it