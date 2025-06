Fronte unito in Israele | Esercito e premier sono in sintonia

Anna Momigliano, giornalista e autrice del libro ‘Fondato sulla sabbia. Un viaggio nel futuro di Israele’ (ed. Garzanti), analizza la complessa sintonia tra l’esercito e il premier Netanyahu, entrambi determinati a portare avanti una strategia che potrebbe trasformare il panorama geopolitico della regione. Mentre le conseguenze di questa azione sono ancora tutte da scoprire, l’incertezza su un possibile successo resta palpabile e discussa a livello internazionale.

Un premier determinato ad andare fino in fondo, dentro e fuori i confini nazionali, con conseguenze, anche sul mondo arabo, che non sono prevedibili. Anna Momigliano, giornalista e autrice del libro ‘Fondato sulla sabbia. Un viaggio nel futuro di Israele’ (ed. Garzanti) ha spiegato perché sia ancora troppo presto per capire se l’attacco di ieri sia davvero stato un grande successo per il premier Netanyahu. Anna Momigliano, il premier israeliaando l’attacco di ieri ha parlato di grande successo. Crede che esca rafforzato da questa azione militare? "Personalmente, penso sia davvero presto per capire quanto questa operazione sia stato un successo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fronte unito in Israele: "Esercito e premier sono in sintonia"

In questa notizia si parla di: premier - israele - sono - fronte

Cosa ha detto Meloni su Netanyahu durante il premier time e perché non ritira l’ambasciatore da Israele - Durante il premier time, Giorgia Meloni non ha condannato direttamente l'operato di Netanyahu sulla situazione a Gaza.

Intervista con il presidente di Sinistra per Israele. "Sono contrario a ogni boicottaggio, sennò dovremmo farlo a mezzo mondo. Ma condivido le dure accuse al premier: rischiamo di diventare uno Stato paria come fu il Sudafrica dell'apartheid" Vai su Facebook

Cinque camion entrati a Gaza, ieri 19 maggio, dopo l’annuncio del premier Benjamin Netanyahu che Israele avrebbe concesso una moderata quantità di prodotti umanitari dentro Gaza. Un po’ di cibo e qualcos’altro. Ne entravano, prima del 7 ottobre, cinquec Vai su X

Israele ha sparato il primo colpo: «È la guerra». L'Iran contrattacca; Fronte unito in Israele: Esercito e premier sono in sintonia; Israele attacca l'Iran, si apre il terzo fronte di guerra. La repubblica islamica annuncia una dura punizione e accusa gli Usa.

Fronte unito in Israele: "Esercito e premier sono in sintonia" - Momigliano: presto per capire le conseguenze per Netanyahu "Per entrambe le parti l’offensiva era un’opportunità perfetta". Come scrive msn.com

Israele attacca l'Iran, Meloni chiama Trump: la premier è dentro o fuori dai tavoli internazionali? - Nel pomeriggio di oggi, 13 giugno 2025, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è confrontata con il presidente statunitense Donald Trump. Segnala tag24.it

ISRAELE vs IRAN/ “L’attacco di Netanyahu aiuta Putin in Ucraina e le mire di Xi su Taiwan” - L’attacco di Israele all’Iran giustifica il ricorso alla violenza militare anche in altri quadranti. Secondo ilsussidiario.net