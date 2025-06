Frontale a Novate e fuga | presi ad Arese

Un pomeriggio intenso a Novate e Arese, dove una fuga rocambolesca ha sconvolto la tranquillità della zona. Dopo aver investito un motociclista in via oltre la ferrovia, l’auto in fuga è stata prontamente intercettata ad Arese, portando a un inseguimento emozionante e ricco di colpi di scena. La vicenda si è conclusa con esiti sorprendenti, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo dettaglio.

. E’ stato un pomeriggio decisamente movimentato quello che si è vissuto a Novate mercoledì nella zona al di là della ferrovia, con un’auto che si è data alla fuga, ha investito un motociclista ed è fuggita, ma è poi stata intercettata ad Arese dove le due persone . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

