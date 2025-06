Friuli scomparsa a Spilimbergo ragazza di 13 anni | la Prefettura avvia le ricerche

La scomparsa di Ingrid Preianò, una giovanissima di 13 anni residente a Spilimbergo, ha scosso la comunità del Friuli. Dopo aver lasciato la sua abitazione lo scorso 11 giugno, l'angoscia cresce tra familiari, amici e cittadini, mentre le autorità intensificano le ricerche. La Prefettura di Pordenone invita chiunque abbia informazioni a farsi avanti, affinché si possa ritrovare presto Ingrid e restituire serenità a tutti. Al momento, ogni dettaglio è prezioso per ritrovare questa giovane scomparsa.

La Prefettura di Pordenone ha avviato le ricerche per ritrovare Ingrid Preianò, una ragazzina di 13 anni residente a Spilimbergo, in Friuli. La giovane si è allontanata da casa nel pomeriggio di mercoledì 11 giugno e da allora non si hanno più sue notizie. La Prefettura ha lanciato un appello: “Chiunque abbia informazioni in merito alla scomparsa della minore è pregato di contattare con la massima urgenza le Forze di Polizia”. Al momento dell’allontanamento Ingrid, alta circa 150 centimetri, corporatura esile, cappelli castani scuri lunghi lisci, occhi azzurri, indossava legging neri, una maglietta nera e scarpe da ginnastica di colore nero della “ Nike “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it