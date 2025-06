Frey ad Avellino | Una terra che sa emozionare

una calda ospitalità e un fascino unico, capace di avvolgere il cuore e raccontare storie di passione e tradizione. Tra i vigneti e le strade di Avellino, Sebastian Frey ha scoperto un angolo di Italia che sa emozionare, lasciando un ricordo indelebile di un’esperienza ricca di autenticità. Un viaggio che si conclude, ma il suo spirito continua a vivere tra le colline irpine.

Tempo di lettura: 2 minuti Un tuffo tra i ricordi, il vino e l’accoglienza di un popolo caloroso. L’ex portiere francese Sebastian Frey, ospite dell’evento “ Tra i pali e le vigne ” organizzato dall’ Associazione Borgo Ferovia insieme ai colleghi di YAvellino, ha regalato sorrisi, aneddoti e riflessioni sincere. Dall’ Inter alla Fiorentina, dal Parma ai campi dell’Irpinia: il viaggio di Frey ha fatto tappa in una terra che lo ha accolto con entusiasmo. “Il Sud Italia ha un modo speciale di accogliere – ha dichiarato – e voglio cominciare facendo i complimenti all’Avellino per la promozione in Serie B”, ha detto tra gli applausi dei presenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it