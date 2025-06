Frattesi Juventus sempre più in salita occhi puntati su un’alternativa di lusso | può diventare subito il piano A! Il nome

La Juventus accelera alla ricerca di rinforzi di livello e, dopo aver puntato su Davide Frattesi, l’alternativa di lusso si fa strada come possibile Piano A. Con occhi puntati sul centrocampista dell’Inter, la dirigenza bianconera valuta attentamente questa mossa strategica, che potrebbe cambiare il volto della rosa. Ma quale sarà la decisione finale? La risposta potrebbe arrivare presto, mentre i tifosi attendono con trepidazione un futuro ricco di sorprese.

individuato dalla dirigenza. Tra i centrocampisti accostati al calciomercato Juve nel corso di queste ultime settimane c’è anche Davide Frattesi, di proprietà dell’ Inter ma alla ricerca di una continuità che in nerazzurro di fatto non ha mai trovato. La Vecchia Signora ha pensato a lui, anche se l’operazione sembra complicata già in partenza. Motivo per cui i bianconeri hanno individuato una possibile alternativa che potrebbe diventare subito un piano A: il grande investimento potrebbe essere fatto su Ederson dell’ Atalanta, come riporta la Gazzetta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juventus sempre più in salita, occhi puntati su un’alternativa di lusso: può diventare subito il piano A! Il nome

