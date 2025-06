Franco126 sabato 14 giugno 2025 al Castello di Udine

Il 14 giugno 2025, il Castello di Udine si trasformerà nell’epicentro della musica italiana con il concerto di Franco126. Dalla sua nascita nel 2017 con “Polaroid” in collaborazione con Carl Brave, l’artista ha conquistato cuori e classifiche, diventando simbolo di freschezza e innovazione. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica autentica e coinvolgente. E non è tutto: il suo live promette emozioni uniche che resteranno nel cuore di tutti.

Il suo debutto discografico, "Polaroid" nel 2017, in coppia con Carl Brave è stato un vero e proprio caso discografico, emerso con forza dal tam tam del web ed entrato stabilmente non solo nelle classifiche di vendita, certificato attualmente Doppio Disco di Platino, ma anche e soprattutto nell'immaginario collettivo con un nuovo sound, fresco e coinvolgente che ha conquistato tutte la penisola anche dal vivo. Anticipato dal singolo "Frigobar", con un suono senza tempo e dalle atmosfere malinconiche, a gennaio 2019 è uscito "Stanza Singola", l'album di debutto da solista, anch'esso un successo, certificato Disco di Platino, nonché un disco "cult" per pubblico e critica, mettendo d'accordo vecchi fan e nuovi estimatori.

