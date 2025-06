Francesca Tocca ritrova l’amore | paparazzata con il parrucchiere delle star

Francesca Tocca, volto noto del talent Amici di Maria De Filippi, sembra aver trovato nuovamente l’amore, paparazzata con il famoso hairstylist delle star Davide Greco. Dopo mesi di rumors e smentite, le immagini pubblicate dal settimanale Chi catturano momenti di dolce complicità tra i due, segnando una nuova fase nella sua vita sentimentale. La domanda ora è: quale sarà il suo prossimo passo?

Francesca Tocca, ballerina professionista del talent show Amici di Maria De Filippi, sembra aver voltato pagina dopo la fine del suo matrimonio con Raimondo Todaro. La notizia è ormai ufficiale: il settimanale Chi ha paparazzato la danzatrice insieme a Davide Greco, noto hairstylist delle star, immortalando la nuova coppia in teneri atteggiamenti per le vie di Roma. Dopo mesi di indiscrezioni e smentite, le immagini non lasciano più spazio ai dubbi: tra i due c’è del tenero. La separazione da Raimondo Todaro: un amore lungo anni giunto al capolinea. La storia d’amore tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro, entrambi protagonisti indiscussi di Amici, ha sempre catturato l’attenzione dei fan. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it