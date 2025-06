Francesca Tocca dice definitivamente addio a Raimondo Todaro Beccata in giro con il suo nuovo fidanzato

Francesca Tocca, rinomata ballerina di “Amici”, ha recentemente scelto di voltare pagina, annunciando ufficialmente la fine del suo matrimonio con Raimondo Todaro. La sua intervista a “Verissimo” ha svelato il suo nuovo stato di single e una nuova fase di serenità. Ora, la danza della vita la porta verso nuovi orizzonti, lasciando alle spalle i ricordi del passato e aprendo il cuore a possibilità inaspettate.

