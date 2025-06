Francesca Pascale | Papà? L?ho dovuto perdonare per salvare me Berlusconi è stato il padre che avrei voluto

Francesca Pascale, protagonista di un’intensa intervista su Rai1, si è aperta come mai prima, rivelando i momenti più delicati della sua vita e le scelte difficili che l’hanno plasmata. Con sincerità e coraggio, ha condiviso il suo percorso tra passione, perdono e autodiscoverta, offrendo uno sguardo autentico sull’anima di una donna che non teme di mostrarsi vulnerabile. Un racconto coinvolgente che invita a riflettere sulla forza del cuore umano.

Francesca Pascale si è raccontata nel salotto di UnoMattina Weekly, ospite di Lorella Boccia su Rai1. Una lunga intervista?a ruota libera? che ha messo a nudo l?anima. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Francesca Pascale: «Papà? L?ho dovuto perdonare per salvare me. Berlusconi è stato il padre che avrei voluto»

In questa notizia si parla di: francesca - pascale - papà - dovuto

GialappaShow: nella sesta puntata Francesca Pascale affianca il Mago Forest - GialappaShow torna con la sesta puntata, dove Francesca Pascale affianca il Mago Forest. Tra risate e sorprese, il cast di ospiti include Willy Peyote, Alessandro Borghese, Carla Signoris ed Emanuela Folliero.

Mi chiamo Francesca Crocetti. Il 2 giugno 2024, il cuore della mia famiglia si è spezzato: papà Pasquale è morto all’ospedale di Andria per una negligenza medica. Era tornato da pochi mesi nella sua amata Trani, dopo una vita trascorsa in provincia di Vares Vai su Facebook

Francesca Pascale: «Papà? L’ho dovuto perdonare per salvare me. Berlusconi è stato il padre che avrei voluto»; Padre picchia figlio gay, intervista a Francesca Pascale: «Provo rabbia e amarezza: non lasciamo soli i ragazz; Francesca Pascale ricorda Silvio Berlusconi: Tutto. La foto con dedica.