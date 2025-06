Francavilla Fontana a Ostuni i funerali del carabiniere ucciso | presenti Mattarella e Crosetto

Un'omaggio commosso a Carlo Legrottaglie, il brigadiere ucciso a Francavilla Fontana nel suo ultimo giorno di servizio, mentre si inseguivano i presunti rapinatori. I funerali, svoltisi ad Ostuni, hanno visto la presenza di figure di spicco come Mattarella e Crosetto, testimoniando l'importanza di un gesto che ha scosso l'intera comunitĂ . Un momento di riflessione sulla dedizione e il sacrificio delle forze dell'ordine.

La vittima era un brigadiere in servizio nella Compagnia di Francavilla Fontana, Carlo Legrottaglie, 59 anni, nel suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione. In base alle prime ricostruzioni, sembra abbia perso la vita nel corso di una sparatoria a seguito dell'inseguimento di due presunti rapinatori.

