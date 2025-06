Francavilla al Mare scoperte due sculture nei Giardini Mezzanotte durante i lavori di riqualificazione

Francavilla al Mare si illumina di mistero e fascino: durante i lavori di riqualificazione dei Giardini Mezzanotte, sono state rinvenute due affascinanti sculture in pietra, nascosti tra i verdi baluardi della vegetazione. Un ritrovamento che arricchisce il patrimonio culturale locale e invita a riscoprire le radici artistiche della nostra comunitĂ . Queste sorprendenti scoperte testimoniano come il passato possa emergere imprevedibilmente, regalando nuove emozioni e spunti di riflessione...

I lavori di riqualificazione dei Giardini Mezzanotte di Francavilla al Mare proseguono e portano alla luce delle piacevoli sorprese. Durante gli interventi di pulizia e sistemazione, sono riemerse dalla vegetazione delle affascinanti sculture in pietra, nascoste da anni e finalmente di nuovo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Francavilla al Mare, scoperte due sculture nei Giardini Mezzanotte durante i lavori di riqualificazione

In questa notizia si parla di: francavilla - mare - sculture - giardini

Fonderie Ars ospita il giornalista Fabio Iuliano a Francavilla al Mare - Fonderie Ars è lieta di accogliere il giornalista Fabio Iuliano a Francavilla al Mare per la presentazione del suo libro "Lithium 24" (Ed.

Francavilla al Mare, scoperte due sculture nei Giardini Mezzanotte durante i lavori di riqualificazione.

Francavilla al mare, presentato “Thaumazein 2025”: programma - Il festival internazionale delle emozioni, ideato e diretto dal critico d'arte Massimo Pasqualone si svolgerà dal 23 luglio al 20 agosto ... Come scrive abruzzonews.eu

Francavilla al Mare (CH) - La città ha un ricco passato storico come testimoniano i ritrovamenti archeologici risalenti al periodo Preistorico, Italico, ... Si legge su nauticareport.it

A Francavilla al Mare l’asta di beneficenza per i bisognosi - Fedele alla parola data, Roberto Angelucci, ormai ex consigliere di Francavilla al Mare (Ch) da qualche giorno prima di Natale, continua la sua attività sul territorio non più come politico ma come ... Come scrive politicamentecorretto.com