SAN VITO DI CADORE (BELLUNO) - Un vasto crollo ha interessato la Croda Marcora, nel Gruppo del Sorapiss nelle Dolomiti ampezzane nel pomeriggio di oggi, sabato 14 giugno. L'enorme frana è. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Frana sulla Croda Marcora: l'enorme crollo della montagna tra San Vito e Cortina. Soccorsi in arrivo

