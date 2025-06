Frammentazione dell’economia globale | verso una nuova era di deglobalizzazione e reshoring

La frammentazione dell'economia globale sta segnando l'inizio di una nuova era di deglobalizzazione e reshoring, con implicazioni profonde per i mercati finanziari. Questa settimana ha portato dati chiave, tra cui la conferma della deflazione in Cina, un fenomeno che agisce come una lama a doppio taglio: da un lato favorisce i consumatori, dall'altro mette a rischio il commercio internazionale. Scopriamo insieme cosa significa tutto questo per il futuro dell'economia mondiale.

Si chiude una settimana densa di dati importanti per i mercati finanziari, a cominciare dalla conferma della deflazione della Cina, che rappresenta una spada a doppio taglio per l'economia globale. Da un lato, i prezzi più bassi possono favorire i consumatori e alcune economie importatrici. Dall'altro, il rallentamento economico cinese, le tensioni commerciali e la riduzione della domanda di materie prime rischiano di destabilizzare il commercio e i mercati finanziari globali. Questo significa che i paesi dovranno bilanciare politiche protezionistiche con strategie di diversificazione per mitigare gli impatti negativi, mentre la Cina dovrà affrontare le sue sfide strutturali per evitare un impatto prolungato sull'economia globale.

