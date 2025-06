Fra Mario in fuga da Israele | Così siamo scappati da Gerusalemme La salvezza in Giordania

Fra Mario e altri religiosi toscani vivono momenti di grande apprensione, fuggendo da Gerusalemme verso la salvezza in Giordania a causa dei recenti conflitti. Tra tensione e speranza, il loro pellegrinaggio si trasforma in una prova di fede e coraggio. La solidarietà tra i fedeli si rafforza in questi momenti difficili, testimoniando la forza della spiritualità anche nelle situazioni più complesse. La loro vicenda ci ricorda quanto sia preziosa la pace e la solidarietà umana.

Tra i vescovi toscani bloccati in Terra Santa dopo l'attacco di Israele all'Iran c'è anche Mario Vaccari. Con il vescovo della nostra Diocesi, ci sono anche don Stefano Lagomarsini, parroco di Mirteto, e don Massimo Redaelli, parroco di Casola e dell'unità pastorale di Soliera. Stanno tutti bene, ma il loro pellegrinaggio si è concluso con una giornata di grande tensione e preoccupazione. Il gruppo di religiosi, e con loro anche alcuni laici, ieri è dovuto letteralmente fuggire da Israele, di prima mattina. Una fuga improvvisata organizzata in poco tempo grazie alla collaborazione della Custodia di Terra Santa, del patriarcato di Gerusalemme, della Nunziatura Apostolica.

