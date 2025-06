Fourfourtwo’s Guide to the Club World Cup

Scopri come Gianni Infantino ha rivoluzionato la Club World Cup, trasformandola da semplice competizione a un evento globale di massimo prestigio. Con una visione audace e innovativa, il presidente della FIFA ha puntato ad attrarre più squadre, più fan e garantire un torneo di qualità superiore. Ma quali sono le strategie e le sfide che accompagnano questa rivoluzione? Entriamo nel cuore di questa trasformazione per capire cosa ci attende nel futuro del calcio mondiale.

Gianni Infantino era stato presidente della FIFA per soli nove mesi quando ha svelato la sua grande visione. "Oggi, il calcio non riguarda solo l'Europa e il Sud America", ha dichiarato a novembre 2016. "Il mondo è cambiato e dobbiamo rendere la Coppa del Mondo del Club più interessante per le squadre e anche per i fan di tutto il mondo. Stiamo cercando di creare un torneo più attraente, con più qualità e più club. Attirerà più sponsor e compagnie televisive di tutto il mondo." Presto, la Confederations Cup non c'era più. Tradizionalmente tenuto un anno prima della Coppa del Mondo come evento di test di otto paesi per la nazione ospitante, ha avuto la sua edizione finale in Russia nel 2017.

