FOTO | La lancia d' oro dedicata al Giubileo della Speranza

L'edizione numero 147 della Giostra del Saracino, in programma sabato 21 giugno, metterà in palio la Lancia d'oro dedicata al Giubileo della Speranza. Gli autori dell'opera sono l'artista Mauro Capitani e il maestro intagliatore Francesco Conti, i quali avevano già collaborato per la lancia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it