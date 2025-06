FOTO | Brock Lesnar con la figlia-prodigio Mya dopo una vittoria importantissima

Brock Lesnar, leggenda delle WWE e della lotta libera, torna sotto i riflettori accanto alla figlia Mya, una stella nascente nel mondo dell’atletica. Dopo la conquista del campionato nazionale universitario americano di lancio del peso con un incredibile 19,01 metri al primo tentativo, la giovane promettente atleta ha dimostrato di ereditare il talento e la tenacia del padre. Un traguardo che sancisce un futuro brillante e ricco di successi.

Brock Lesnar è riapparso pubblicamente per congratularsi con la figlia Mya Lesnar, che ha conquistato il campionato nazionale universitario americano di lancio del peso. La giovane atleta, che gareggia per Colorado State, ha vinto il titolo NCAA con un lancio di 19,01 metri al primo tentativo. Un titolo prestigioso che ricorda i successi del padre. Per comprendere l’importanza di questo risultato, va spiegato che l’ NCAA (National Collegiate Athletic Association) rappresenta il massimo livello dell’atletica universitaria negli Stati Uniti. Vincere un campionato NCAA significa essere la migliore atleta collegiale del paese nella propria disciplina, un traguardo che apre le porte al professionismo e alle nazionali. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - FOTO: Brock Lesnar con la figlia-prodigio Mya, dopo una vittoria importantissima

La figlia di Brock Lesnar a 21 anni è identica al papà, fortissima: ha stabilito un nuovo record

