Forzano la serranda di un noto negozio per rubare liquore | arrestati in due

Due individui hanno tentato di forzare la serranda di un noto negozio di Pompei per rubare liquore, ma sono stati prontamente arrestati dalla polizia locale. Uno di loro è stato posto agli arresti domiciliari, mentre l’altro è stato trattenuto in cella. Gli episodi, avvenuti tra il 23 e il 24 ottobre 2024, evidenziano ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel tutelare i cittadini e le attività commerciali della zona.

Oggi la polizia di Pompei ha tratto in arresto due soggetti (uuno posto agli arresti domiciliari) accusati di furto aggravato, fatti commessi in Pompei tra il 23 ed il 24 ottobre 2024. Gli indagati si sarebbero resi autori di due diversi delitti di furto in danno di un'attività commerciale già.

