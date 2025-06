Formula 1 oggi qualifiche Gp Canada | orario e dove vederle

Oggi, sabato 14 giugno, il mondo della Formula 1 si infiamma con le qualifiche del GP Canada a Montreal. Un pomeriggio imperdibile per gli appassionati, tra adrenalina e strategie che definiranno la griglia di partenza di domani. Scopri gli orari, il programma completo e dove seguire in diretta le emozionanti sessioni: tutto pronto per un sabato ricco di suspense e colpi di scena.

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista per il Gp di Montreal. Oggi, sabato 14 giugno, in Canada spazio alla terza sessione di prove libere e alle qualifiche, per definire la griglia di partenza del Gp di domani, domenica 15 giugno. Ecco orario, programma di giornata e dove seguire le varie sessioni.  Ecco il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Formula 1, oggi qualifiche Gp Canada: orario e dove vederle

