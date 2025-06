Formula 1 oggi le qualifiche del GP Canada | orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming Ferrari per la pole

Preparati a vivere l’adrenalina del GP Canada di Formula 1, con le qualifiche che decideranno la griglia di partenza di domani! Ferrari, Hamilton e Leclerc sono pronti a sfidarsi per la pole position in un’atmosfera carica di tensione a Montreal. Non perdere neanche un istante: scopri gli orari su TV8 e Sky, e come seguire in streaming questa emozionante sfida in tempo reale!

Le qualifiche del GP Canada di Formula 1 a Montreal: le Ferrari di Hamilton e Leclerc in pista per la pole della gara di domani. Segui gli aggiornamenti in tempo reale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

11 giugno 1995, Gp del Canada. Prima e unica vittoria in Formula i per Jean Alesi e primo podio in carriera per Irvine. Vittoria arrivata nel giorno del suo compleanno, prima di lui c'era riuscito solo James Hunt (Zandvoort 1976). #tuttipazzixlerosseferrariforever Vai su Facebook

Orari TV GP Canada 2025: diretta su Sky, differita su TV8; Prove libere Formula 1 GP Canada: i risultati e i tempi delle FP1 e delle FP2; F1, si riparte dal GP del Canada: la Ferrari vuole il podio | Dove vederlo in diretta e in replica (Sky, Now,….

