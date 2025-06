Formazione medica dalla Regione arrivano 10 milioni per i contratti di specializzazione

Un investimento significativo per il futuro della sanità siciliana: grazie ai 10 milioni di euro del FSE+ 2021-2027, il governo Schifani ha annunciato il finanziamento di 91 nuovi contratti di specializzazione medica, potenziando la formazione e migliorando l’assistenza sanitaria nell’isola. Questi fondi rappresentano un passo importante verso un sistema più efficiente e capace di rispondere alle esigenze della popolazione. La graduatoria definitiva…

Il governo Schifani ha finanziato con oltre 10 milioni di euro del Fse+ 2021-2027, ulteriori 91 contratti di formazione specialistica nell'area medico-sanitaria in Sicilia, rispetto a quelli finanziati con risorse statali dal ministero dell'Università e della ricerca. La graduatoria definitiva.

Il governo Schifani ha finanziato con oltre 10 milioni di euro del Fse+ 2021-2027, ulteriori 91 contratti di formazione specialistica nell'area medico-sanitaria in Sicilia, rispetto a quelli finanziati con risorse statali dal ministero dell'Università e della ricerca

