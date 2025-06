format pesce baracca si festeggiano 10 anni

Il 30 giugno, Pesce Baracca celebra il suo decimo anniversario con una grande reunion all'aperto, un’occasione unica per rivivere i momenti più belli e condividere il successo di un’idea rivoluzionaria. Da quel piccolo music bar vicino al pontile a un format vincente con 80 dipendenti, la famiglia Vaiani ha trasformato il mercato del pesce al Forte. Un evento speciale che unisce passato e presente, e che promette di essere indimenticabile per tutti gli amanti del buon cibo e della buona compagnia.

Sono passati 10 anni da quando quel music bar a due passi dal pontile fu trasformato nella risto-pescheria Pesce Baracca. Un’idea allora rivoluzionaria lanciata dalla famiglia Vaiani per allargare il proprio impero del food, e poi diventato oggi un format vincente con 80 dipendenti. Per festeggiare il traguardo di quella nuova concezione di fare mercato del pesce al Forte, il 30 giugno è prevista una speciale reunion all’aperto anche con tutti coloro che negli anni hanno lavorato al Pesce Baracca. "Quel fondo ci colpì subito – racconta David Vaiani – per la bellissima posizione e non capivamo perchè non riuscisse a sviluppare tutte le potenzialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it