Forlì incendio in azienda a Mercato Saraceno | densa colonna di fumo nero

Un violento incendio scoppiato alle prime luci dell’alba a Mercato Saraceno ha letteralmente avvolto il cielo di una densa colonna di fumo nero. Nove squadre di vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme in un’azienda che lavora plastica, senza registrare feriti. La comunità è sotto stretta sorveglianza mentre si monitorano attentamente gli effetti sulla qualità dell’aria. La sicurezza e la tempestività sono al centro di questa emergenza.

Un grosso incendio è divampato alle 4 del mattino di sabato in un’azienda che lavora plastica a Mercato Saraceno, in provincia di Forlì-Cesena. Impiegate nove squadre dei vigili del fuoco per arginare le fiamme. Non risulterebbero persone ferite. Nella zona si è diffusa una densa colonna di fumo nero. Le autorità stanno monitorando la qualità dell’aria. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Forlì, incendio in azienda a Mercato Saraceno: densa colonna di fumo nero

