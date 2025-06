For Your Sake trionfa al 71° Taormina Film Festival

Al 71° Taormina Film Festival, trionfa “For Your Sake”, un emozionante racconto di riscatto e coraggio che ha conquistato la giuria internazionale. Direttamente dall’Argentina, il film di Axel Monsú si distingue per la sua potente narrazione sulla ribellione silenziosa, confermando il talento emergente nel panorama cinematografico globale. Un traguardo importante che apre nuove porte per il cinema indipendente e testimonia come il coraggio possa cambiare le sorti di una storia.

Un racconto di riscatto e coraggio si è aggiudicato la palma di Miglior film al 71° Taormina Film Festival. “For Your Sake”, opera seconda del regista argentino Axel Monsú, ha convinto la giuria internazionale presieduta dall’attrice premio Oscar Da’Vine Joy Randolph, imponendosi tra i 10 titoli in concorso. Un film sulla ribellione silenziosa. Axel Monsú Il lungometraggio, interpretato da Sabrina Melgarejo, Gastón Ricaud e Jabes Alatiel Mulka, segue le vicende di Zulma, un’adolescente cresciuta in una comunità rurale povera e oppressiva, divisa tra le imposizioni familiari e i dogmi religiosi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “For Your Sake” trionfa al 71° Taormina Film Festival

