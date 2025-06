foodmetti al baladin open garden 2025

Se amate il fumetto e la buona birra, preparatevi a un evento imperdibile: il Baladin Open Garden 2025 si trasforma in Foodmetti Baladin Open Garden, diventando il punto di incontro tra arte e gusto. Sabato 28 e domenica 29 giugno, il giardino di Piozzo accoglierà un dream team di grandi autori e autrici del fumetto, creando un’atmosfera unica di creatività e convivialità . Non mancate all’appuntamento più divertente dell’anno!

Sabato 28 e domenica 29 giugno il Baladin Open Garden di Piozzo apre le porte al fumetto, trasformandosi per l’occasione in Foodmetti Baladin Open Garden e accogliendo un vero e proprio dream team di grandi autrici e autori di fumetto. L’idea nasce in continuità con la collaborazione già avviata a Lucca Comics & Games tra il Birrificio Agricolo Baladin, uno dei più importanti birrifici artigianali d’Italia, attivo fin dal 1996 e vero e proprio pioniere del settore, e Foodmetti – Artisti delle Tavole, un progetto realizzato in partnership con Lucca Comics & Games che unisce due linguaggi universali, il cibo e il fumetto, dando vita a eventi, performance, mostre che collegano questi due mondi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it