Fonderie Pisano nell’ex Pennitalia? Un coro di no | Ipotesi inaccettabile

La comunità si mobilita con un coro unanime di no, forte e determinato, per difendere il proprio territorio e il futuro delle Fonderie Pisano. Questa opposizione compatta riflette le profonde preoccupazioni riguardo all'impatto ambientale e alle ricadute socio-economiche della possibile delocalizzazione, dimostrando come l’unione civica possa diventare un'arma potente contro decisioni che minacciano il benessere collettivo. La battaglia continua, perché il cuore della comunità non si arrende.

È un coro di no, netto e crescente, quello che si leva dal territorio contro la possibile delocalizzazione delle Fonderie Pisano nella zona industriale di Fuorni, a Salerno. Una resistenza compatta che unisce comitati civici, amministratori e cittadini, preoccupati per l’impatto ambientale e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Fonderie Pisano nell’ex Pennitalia? Un coro di “no”: “Ipotesi inaccettabile”

In questa notizia si parla di: fonderie - pisano - coro - pennitalia

Fonderie Pisano: Una sentenza storica. È tempo di agire per tutelare la salute dei cittadini - Le Fonderie Pisano rappresentano un nodo cruciale nella lotta per la salute pubblica. La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo mette in luce l'urgenza di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini.

Fonderie Pisano nell’ex Pennitalia? Un coro di “no”: “Ipotesi inaccettabile”.

Salerno: Fonderie Pisano, c’è l’ipotesi ex Pennitalia per il trasloco - Potrebbe essere l’area della ex Pennitalia, poi Agc Flat Glass di Salerno, il lotto da circa 70mila metri quadri presente nell’area industriale Asi di Salerno in grado di ospitare ... Si legge su ilmattino.it

Fonderie Pisano, spunta l’area ex Pennitalia per la delocalizzazione in zona Asi - Stampa La proposta di una possibile compravendita tra privati è stata avanzata dallo Studio avvocati Schillaci associati: potrebbe essere l’area della ex Pennitalia, poi Agc Flat Glass di Salerno, il ... Segnala salernonotizie.it

Nuove Fonderie Pisano: spunta l’ipotesi dell’ex Pennitalia nell’area industriale di Salerno - Una possibile svolta sul futuro delle Fonderie Pisano: secondo quanto riportato da Il Mattino, è stata avanzata la proposta di una compravendita tra ... Lo riporta zon.it