Fonderie Pisano | conferenza stampa di Salute e Vita sulla diffida consegnata all' Arpac

Lunedì 16 giugno, alle ore 11, presso il Bar Verdi Caffè Letterario in piazza Matteo Luciani a Salerno, l’Associazione “Salute e Vita” organizza una conferenza stampa per illustrare la diffida consegnata all’ARPAC regionale e di Salerno riguardo a questioni di fondamentale importanza per la salute pubblica. Un incontro che promette di fare luce su aspetti critici e di stimolare un confronto aperto e trasparente sulla tutela del nostro territorio.

Lunedì 16 giugno, alle ore 11, presso il Bar Verdi Caffè Letterario in piazza Matteo Luciani a Salerno, l'Associazione "Salute e Vita" terrà una conferenza stampa per presentare una diffida che è stata consegnata, nei giorni scorsi, all'ARPAC regionale e di Salerno.

