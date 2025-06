Follia a Le Mans pilota prende a pugni finestrino dopo tamponamento con Ferrari

Un episodio di incredibile tensione scuote le 24 ore di Le Mans: durante una gara sprint della Michelin Le Mans Cup, un pilota si è scagliato contro il finestrino della sua vettura con un pugno, dopo un tamponamento con una Ferrari. Un gesto di pura frustrazione che ha acceso i riflettori su questa competizione leggendaria, suscitando discussioni e preoccupazioni sulla gestione delle emozioni in uno degli eventi più prestigiosi dell’automobilismo mondiale. La calma, ora più che mai, deve tornare protagonista.

(Adnkronos) – Oggi, sabato 14 giugno, prenderà il via la 24 ore di Le Mans, ma in queste ore sta facendo discutere un brutto episodio accaduto durante la Michelin Le Mans Cup. In una delle gare sprint, evento preliminare nel weekend di Le Mans con vetture GT3, si è verificato un incidente tra il pilota

