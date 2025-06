Folle di gelosia prende a martellate in testa il rivale in amore | arrestato con l’accusa di tentato omicidio E’ successo in zona Boccea a Roma

Un episodio di inaudita violenza scuote Roma: una lite passionale si trasforma in tentato omicidio a Boccea. La furia di un uomo di 26 anni lo ha portato a colpire ripetutamente con un martello il suo rivale di 39, scatenando sgomento tra i residenti. La rapidissima operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto dell’aggressore. Un drammatico esempio di come la gelosia possa degenerare in tragedia. Restate aggiornati su questa vicenda e altre notizie di cronaca.

Un brutale episodio di violenza si è verificato nella mattinata di venerdì 13 giugno, a Boccea, quando un uomo di 26 anni ha aggredito con un martello un suo rivale di 39 anni, colpendolo ripetutamente alla testa. L'aggressore, un operaio romano, è stato arrestato poche ore dopo dai Carabinieri, con l'accusa di tentato omicidio. La Furiosa Lite e la Violenza Improvvisa. L'incidente è avvenuto in via dei Monti di Creta, dove i due uomini si trovavano di fronte a un esercizio commerciale insieme a una donna. La discussione, che inizialmente sembrava verbale, è rapidamente degenerata quando il giovane operaio ha preso un martello e ha colpito la testa del 39enne, che era in compagnia della sua fidanzata.

Folle di gelosia, prende a martellate in testa il rivale in amore: arrestato con l'accusa di tentato omicidio. E' successo in zona Boccea, a Roma.

