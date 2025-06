Folla commossa per l' addio al brigadiere Legrottaglie | Ha adempiuto al dovere con amore

Una folla commossa si è radunata per rendere omaggio al brigadiere Legrottaglie, un uomo che ha sempre adempiuto al suo dovere con amore e dedizione. Nonostante il caldo opprimente e l'afa estiva, la comunità ha dimostrato quanto fosse forte il legame con chi ha servito con cuore e integrità. La cerimonia si è trasformata in un momento di profonda gratitudine e rispetto, testimoniando che il suo ricordo vivrà per sempre nei cuori di tutti.

OSTUNI – Il caldo opprimente era affievolito da una leggera brezza di maestrale. L'afa e il solleone non hanno fatto desistere le migliaia di cittadini che stamattina (sabato 14 giugno) si sono ritrovati all'esterno della parrocchia di Santa Maria della Chiesa, nella periferia di Ostuni, per.

