Folla a funerali del CCpure Mattarella

Un momento di profonda commozione avvolge la cerimonia funebre del brigadiere Carlo Legrottaglie, ucciso in un tragico conflitto. Dopo i solenni funerali, il Presidente Mattarella si ferma ad abbracciare i familiari, testimoniando vicinanza e rispetto. La scena si conclude con i palloncini colorati che volano in aria, simbolo di speranza e memoria viva. Un gesto che rimarrà impresso nel cuore di tutti, ricordando il coraggio di chi dedica la vita alla nostra sicurezza.

12.55 Al termine della celebrazione dei funerali, il capo dello Stato, Mattarella, si √® fermato ad abbracciare i parenti del brigadiere capo dei carabinieri Carlo Legrottaglie,ucciso gioved√¨ in un conflitto a fuoco, a pochi giorni dalla pensione, a 60 anni ancora da compiere. La salma √® stata portata via e contemporaneamente alcuni bambini hanno fatto volare palloncini con i colori dell' Arma. Intensa la commozione dei genitori, della moglie e delle due figlie gemelle 15enni del Carabiniere ucciso. In migliaia a Brindisi ai funerali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: funerali - mattarella - folla - pure

Funerali del brigadiere Carlo Legrottaglie: ci sarà anche il presidente Mattarella - Un evento di grande importanza e commozione scuote la comunità di Ostuni: il presidente Mattarella parteciperà ai funerali del brigadiere Carlo Legrottaglie, vittima di un tragico conflitto a fuoco.

I funerali privati di Maria Mattarella si trasformano in pubblici: folla di palermitani in chiesa. ‚ÄúCi string‚Ķ; In 400 mila ai funerali di Francesco. Le foto della tumulazione a Santa Maria Maggiore; I funerali di Papa Francesco in diretta | In 400 mila per l'addio: ¬ęUn Papa tra la gente¬Ľ. Le foto della tumulazione a Santa Maria Maggiore.

La diretta video dei funerali di Carlo Legrottaglie, carabiniere ucciso in una sparatoria a Francavilla Fontana. Partecipano Mattarella e Crosetto - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Da video.corriere.it

Ostuni, folla per l'ultimo saluto al brigadiere Legrottaglie: arrivato anche Mattarella - In migliaia dietro le transenne lungo il tragitto per la parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa hanno atteso la salma del carabiniere ucciso ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Papa Francesco funerali, da Trump a Mattarella e Macron: i leader in raccoglimento davanti alla bara di Bergoglio - Chi è in piazza Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono in piazza San Pietro per partecipare ai funerali di Papa Francesco. Segnala corriereadriatico.it