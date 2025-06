Folgaria Campionato Nazionale di Insieme Allieve 2025 | il trionfo della Raffaello Motto

Il Palaghiaccio di Folgaria ha brillato di emozioni e talento, ospitando il Campionato Nazionale di Insieme Allieve 2025. La formazione della Raffaello Motto Viareggio ha dominato con grazia e determinazione, conquistando il prestigioso primo posto. Un trionfo che testimonia l’impegno e la passione delle giovani atlete, protagoniste di una giornata indimenticabile nel panorama della ginnastica ritmica italiana. Questo risultato apre nuove strade per il futuro delle stelle emergenti dello sport nazionale.

La formazione della Raffaello Motto Viareggio ha conquistato il gradino più alto del podio al Palaghiaccio di Folgaria, in occasione del Campionato Nazionale di Insieme Allieve. Giornata di grande ginnastica al Palaghiaccio di Folgaria, dove ieri, venerdì 13 giugno, si è concluso il  Campionato Nazionale di Insieme Allieve, che ha visto protagoniste le giovani promesse della ritmica italiana. Più di cinquanta squadre da tutta Italia si sono date appuntamento in Trentino per dare vita a una competizione emozionante e combattuta fino all'ultimo lancio.