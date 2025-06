Foggia morto il 17enne colpito alla testa da un proiettile nelle campagne di Torremaggiore

Una tragedia scuote la provincia di Foggia: un 17enne di Torremaggiore perde la vita dopo essere stato colpito da un proiettile nelle campagne. Un evento drammatico che solleva ancora una volta il dolore e le domande sulla sicurezza nei nostri territori. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le indagini cercano di fare luce su questa scomparsa prematura. La speranza è che si faccia giustizia e si prevengano future tragedie.

(Adnkronos) – È morto il 17enne di Torremaggiore, in provincia di Foggia, colpito da un proiettile alla testa nel pomeriggio del 10 giugno in un'area di campagna. Il ragazzo non ce l'ha fatta, le sue condizioni erano disperate. Vane si sono rivelate le cure nella terapia intensiva del Policlinico di Foggia. Il caso è stato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Foggia, morto il 17enne colpito alla testa da un proiettile nelle campagne di Torremaggiore

In questa notizia si parla di: foggia - morto - 17enne - colpito

Silvano Lamedica non ce l'ha fatta: morto il 17enne colpito da un proiettile alla testa, lottava per la vita da quattro giorni

