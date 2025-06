Fluminense guida completa alla squadra | storia giocatore chiave giovane talento e allenatore

Scopri tutto sul Fluminense, una delle icone del calcio brasiliano fondata nel 1902. Dalla sua affascinante storia ai giocatori chiave, giovani talenti e allenatori che hanno lasciato il segno, questa guida completa svela le protagoniste del Mondiale per Club e il ruolo di questa squadra nel panorama internazionale. Preparati a immergerti in un universo di eleganza, guerrieri e tradizione, alla scoperta di un club che ha scritto pagine indimenticabili del calcio brasiliano e mondiale.

. Alla scoperta delle protagoniste del Mondiale per Club Il Fluminense¬†√® inserito nel¬†girone F¬†del¬†Mondiale per Club¬†insieme a¬†Borussia Dortmund,¬†Mamelodi Sundowns¬†e¬†Ulsan HD. Fluminense: eleganza, guerrieri e storia del Brasile Fondata il¬†21 luglio 1902¬†nel quartiere di Laranjeiras, la¬†Fluminense Football Club¬†√® una delle societ√† pi√Ļ antiche e prestigiose . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Fluminense, guida completa alla squadra: storia, giocatore chiave, giovane talento e allenatore

La Fluminense partecipa al nuovo Mondiale per Club FIFA 2025, grazie alla storica vittoria della Copa Libertadores 2023, primo trionfo continentale nella storia del club. #fluminense #mondialeperclub Vai su Facebook

