Flop referendum cittadinanza Boldrini | errore di comunicazione

Il flop del referendum sulla cittadinanza, voluto da Boldrini, evidenzia un errore di comunicazione che ha lasciato molti confusi. La sinistra, però, ha ricevuto un messaggio inequivocabile sul quinto quesito: la richiesta di ridurre le tempistiche per ottenere la cittadinanza italiana. Ora, il dibattito si apre su come interpretare questa ferma volontà popolare e quali passi seguire per rispondere alle aspettative dei cittadini.

La sinistra ha ricevuto un messaggio chiaro sul quinto quesito: quello volto a ridurre le tempistiche per ottenere la cittadinanza italiana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Flop referendum cittadinanza, Boldrini: “errore di comunicazione”

In questa notizia si parla di: cittadinanza - flop - referendum - boldrini

