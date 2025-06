Flirt segreto e in corso tra Antonino Spinalbese ed Elena Barolo

Nonostante il flop generale, tra Antionino Spinalbese ed Elena Barolo si sarebbe acceso un flirt segreto che sta attirando l'attenzione dei fan più curiosi. Un colpo di scena che potrebbe cambiare le carte in tavola e riaccendere l'interesse intorno a questi protagonisti del piccolo schermo. Sarà solo un fuoco di paglia o il vero inizio di una nuova coppia? Resta con noi per scoprire gli sviluppi di questa intrigante storia d’amore nascosta.

Dopo il programma The Couple, molti pensavano che Antonino Spinalbese si fosse avvicinato a Jasmine Carrisi o magari a Brigitta Boccoli, ma pare che entrambe le piste fossero depistaggi. Il programma the couple ha debuttato con grandi aspettative ma i numeri del pubblico sono stati ben sotto le previsioni. Si pensava a un finale con un premio milionario, poi devoluto in beneficenza visto il tracollo degli ascolti. Nonostante il flop generale, il reality è riuscito a generare un gossip che ha subito catturato l'interesse. Durante la convivenza in casa, si è parlato di diverse simpatie e attrazioni tra i concorrenti.

