Flat tax per straordinari premi e welfare

Le sfide del lavoro richiedono politiche mirate e innovative. La flat tax sugli straordinari, i premi e il welfare rappresentano un primo passo per stimolare la crescita e migliorare la qualità della vita dei lavoratori. Tuttavia, bisogna andare oltre, puntando a incrementare i salari mediani e a potenziare le garanzie sociali, affinché il progresso economico sia davvero equo e sostenibile per tutti.

Accantonati i referendum, si può tornare ai veri problemi del lavoro a partire dalla crescita dei salari mediani. I contratti collettivi nazionali, proprio perché applicati a larghe platee di imprese molte delle quali faticano a sopravvivere, non possono andare oltre il recupero a posteriori dell’inflazione. Spesso però sostengono i redditi attraverso il rafforzamento delle prestazioni sanitarie, assistenziali, previdenziali integrative. Queste hanno un valore economico sensibile perché corrispondono a bisogni primari dei lavoratori e dei loro nuclei familiari. Le istituzioni hanno il dovere di garantirle a tutti rispetto ai contratti sleali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Flat tax per straordinari, premi e welfare

