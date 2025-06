Flashmob di Legambiente davanti al deposito Eni di Calenzano | Stop fonti fossili VIDEO

Oggi, Legambiente ha mobilitato cittadini e attivisti in tutta Italia, con un flashmob davanti al deposito Eni di Calenzano, per chiedere un passo deciso verso lo stop alle fonti fossili e una forte accelerazione delle energie rinnovabili. Un gesto simbolico e urgente, nato dalla tragica perdita di cinque operai lo scorso dicembre, che ci ricorda l’importanza di un futuro sostenibile e sicuro per tutti. La lotta per il pianeta prosegue con determinazione.

Legambiente si è mobilitata oggi (14 giugno) in tutto il territorio nazionale per chiedere lo stop alle fonti fossili e un incremento decisivo delle energie alternative. In Toscana è stato scelto il deposito Eni di Calenzano dove lo scorso mese di dicembre hanno perso la vita cinque operai a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Flashmob di Legambiente davanti al deposito Eni di Calenzano: “Stop fonti fossili” \ VIDEO

