Fiumicino terribile incidente | auto precipita da un ponte 7 feriti gravi

Un drammatico incidente a Fiumicino scuote la comunità: un'auto precipita da un ponte, lasciando sette feriti gravi in codice rosso. La collisione frontale tra due vetture lungo viale Maria ha evidenziato l'urgenza di sicurezza sulle nostre strade. Restate aggiornati per scoprire cosa è successo e come evolverà questa tragedia. Continuate a seguirci su DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro frontale lungo viale Maria: sette persone in codice rosso. Un grave incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 giugno lungo viale Maria a Fiumicino, alle porte di Roma. Due auto, una utilitaria e una vettura di grossa cilindrata, si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. Il bilancio è drammatico: sette persone ferite, tutte in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenute quattro ambulanze e due eliambulanze, atterrate in prossimità del punto dell’impatto per prestare soccorso immediato ai feriti. I pazienti sono stati trasportati in diversi ospedali della zona, ma al momento non si conoscono nel dettaglio le loro condizioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Fiumicino, terribile incidente: auto precipita da un ponte, 7 feriti gravi

In questa notizia si parla di: incidente - fiumicino - terribile - auto

Incidente sulla A91 Roma-Fiumicino: traffico in tilt dall’aeroporto verso la Capitale - Un incidente stradale ha causato gravi disagi al traffico sull'autostrada A91 Roma-Fiumicino, creando congestione per gli automobilisti diretti verso la capitale.

Incidente al Parco Da Vinci, auto si schianta contro due vetture in sosta: un morto; Tragedia sulla Flacca: la mamma partorisce dopo il terribile incidente; Incidente sulla Flacca a Fondi: muore un uomo di 44 anni, feriti la moglie incinta e i due figli.

Grave incidente a Fiumicino, auto si ribalta e precipita da un ponte: 7 feriti in codice rosso - Sette feriti in codice rosso è il bilancio dell'incidente frontale tra due auto di oggi in vale Maria a Fiumicino ... Lo riporta fanpage.it

Terribile incidente sulla Roma-Fiumicino, scontro tra due auto: un ferito grave - A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, due auto, che nel violento impatto hanno ... msn.com scrive

Gravissima una ragazza. Incidente a Firenze, terribile schianto tra auto e scooter - In base alle prime informazioni sono rimaste coinvolte un’auto e uno scooter. Riporta lanazione.it